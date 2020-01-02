Главу Узбекистана поздравили зарубежные колеги

ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступили послания от зарубежных коллег и партнеров с поздравлениями по случаю празднования Нового года.

В частности, поступили послания от Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, Президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани, Президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, Президента Республики Польша Анджея Дуда, Президента Венгрии Яноша Адера, Президента Республики Словения Борута Пахора, Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, Короля Иордании Абдаллы II, Королевы Дании Маргрете II, заместителя Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня, председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт, генерал-губернатора Новой Зеландии Пэтси Редди, исполнительного председателя правительства Исламской Республики Афганистан Абдуллы Абдуллы, премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу, заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов Сейфа бин Заида аль Нахаяна, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых государств Сергея Лебедева, Генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга, Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

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