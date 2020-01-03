Узбекистан принял эстафету председательства в СНГ

ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. 1 января в соответствии с решением Ашхабадского саммита СНГ Узбекистан принял от Туркменистана эстафету председательства в Содружестве Независимых Государств, которое продлится до 31 декабря.

Узбекистан будет одновременно председательствовать в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств-участников при уставных и других органах Содружества, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете.

В рамках председательства запланировано проведение около 70 мероприятий различного уровня и формата, в том числе в Ташкенте пройдут заседания Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета, Межпарламентской Ассамблеи, Экономический форум, Форум регионов, Форум научной и творческой интеллигенции и другие.

Председательство в СНГ будет осуществляться в соответствии с разработанной Узбекистаном Концепцией, а также планами и программами по различным направлениям сотрудничества, принятыми в рамках организации. В период председательства Узбекистана планируется подготовка и принятие более 10 концептуальных документов, направленных на дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия.

УЗИНФОРМ