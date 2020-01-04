Погода в Узбекистане на 5 января

Погода в Узбекистане на 5 января04.01.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 января, погода по прогнозам синоптиков:
4-9 января по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, возможен переход в снег), днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, возможен переход в снег), днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки, возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. 4-9 января по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ