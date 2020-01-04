



Погода в Узбекистане на 5 января



ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 января, погода по прогнозам синоптиков: 4-9 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, возможен переход в снег), днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, возможен переход в снег), днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки, возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. 4-9 января по горным районам республики лавиноопасно.

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