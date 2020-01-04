Алишер Бабаев возглавит генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге

ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. 31 декабря по линии внешнеполитического ведомства Узбекистана было проведено назначение Алишера Бабаева Генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация). До этого он явллся исполняющим обязанности руководителя консульства.

Генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге начало работу в феврале 2019 года. Всего в 2018 году Узбекистан открыл генконсульства в Санкт-Петербурге, Алматы, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

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