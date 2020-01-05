



В МИД Узбекистана подсчитали число проведенных в 2019 году мероприятий



ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. В минувшем году дипломатическими представительствами Узбекистана было проведено более 1 200 бизнес-форумов. Организовано более 3 тысяч визитов представителей зарубежных деловых кругов и иностранных инвесторов в Узбекистан, осуществлено более 1 100 визитов экономических институтов нашей страны за рубеж.



Проведено 29 заседаний межправительственных комиссий с Великобританией, Республикой Корея, Россией, Венгрией, ОАЭ, Австрией, Германией и другими государствами.



Наряду с этим состоялось более 170 рабочих визитов послов страны в закрепленные области Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи