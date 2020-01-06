



Погода в Узбекистане на 7 января



ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 января, погода по прогнозам синоптиков: 7-9 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. 7-9 января по горным районам республики лавиноопасно.

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