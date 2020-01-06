



В МИД Узбекистана оценили итоги развития туризма



ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов подвел итоги проводимой в стране деятельности по совершенствованию туристической отрасли страны за истекший год. В частности, по приведенным им данным, количество стран, в отношении которых применяется упрощенная процедура оформления туристской визы, достигло 77. 13 деятелей общественности и культуры зарубежных стран были назначены послами туристского бренда Узбекистана. Утверждено 8 "дорожных карт", направленных на увеличение потока туристов из зарубежных стран в Узбекистан. Оказано содействие в участии узбекских туркомпаний в 50 туристских выставках за рубежом. Как результат, количество туристов за этот период увеличилось на 27,1 процента и составило 6,23 миллиона человек.. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи