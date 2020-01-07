Узбекистан и Таджикистан работают над демаркацией совместной границы

ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте было проведено первое заседание совместной демаркационной комиссии Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по определению Государственной границы между двумя странами.

В ходе переговоров представители сторон утвердили перечень нормативно-правовых и технических документов для проведения работы по демаркации границы, согласовали план-график встреч на текущий год.

УЗИНФОРМ