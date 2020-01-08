



В МИД Узбекистана прокомментировали рост напряженности в Ираке



ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана выпустило заявление относительно ситуации на Ближнем Востоке. В нем говорится: "В Узбекистане с особой озабоченностью воспринимают происходящие события на Ближнем Востоке, непосредственно примыкающем к Центральной Азии.



Дальнейшее обострение военно-политической обстановки может привести к многочисленным человеческим жертвам и масштабной гуманитарной катастрофе, разрушит жизненно важные экономические связи и коммуникации, нанесет непоправимый ущерб региональной и глобальной безопасности.



Узбекская сторона выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает вовлеченные в противостояние стороны к принятию политико-дипломатических мер для снижения напряженности и нормализации ситуации в регионе". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи