В МИД Узбекистана прокомментировали рост напряженности в Ираке

В МИД Узбекистана прокомментировали рост напряженности в Ираке08.01.2020 18:52
ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана выпустило заявление относительно ситуации на Ближнем Востоке.
В нем говорится:
"В Узбекистане с особой озабоченностью воспринимают происходящие события на Ближнем Востоке, непосредственно примыкающем к Центральной Азии.
Дальнейшее обострение военно-политической обстановки может привести к многочисленным человеческим жертвам и масштабной гуманитарной катастрофе, разрушит жизненно важные экономические связи и коммуникации, нанесет непоправимый ущерб региональной и глобальной безопасности.
Узбекская сторона выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает вовлеченные в противостояние стороны к принятию политико-дипломатических мер для снижения напряженности и нормализации ситуации в регионе".
УЗИНФОРМ