



Погода в Узбекистане на 10 января



ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 января, погода по прогнозам синоптиков: 10-13 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:





Переменная облачность, местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:





Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с перехдом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. 10-13 января по горным районам республики лавиноопасно.

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