Погода в Узбекистане на 10 января

Погода в Узбекистане на 10 января09.01.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 января, погода по прогнозам синоптиков:
10-13 января по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|
Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами осадки. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с перехдом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. 10-13 января по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ