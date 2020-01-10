



Погода в Узбекистане на 11 января



ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 января, погода по прогнозам синоптиков: 11-13 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:





Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:





Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. 11-13 января по горным районам республики лавиноопасно.

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