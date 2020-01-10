



Главы МИД Узбекистана и РФ обсудили актуальные вопросы взаимодействия



ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор со своим коллегой из Российской Федерации Сергеем Лавровым.



В ходе беседы стороны обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней и международной повестки, а также рассмотрели возможность переноса даты официального визита главы МИД России в Ташкент с 12-13 января на 15-16 января. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи