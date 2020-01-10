Шерзод Асадов возглавил Экономико-экологический комитет ОБСЕ

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января в ходе специального заседания Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой в настоящее время председательствует Албания, было принято решение о назначении Постоянного представителя Узбекистана при ОБСЕ, Посла Шерзода Асадова главой Экономико-экологического комитета Постоянного совета ОБСЕ в текущем году.

Экономико-экологический комитет курирует широкий круг вопросов сотрудничества и безопасности в экономической и экологической сферах на пространстве ОБСЕ, включая проблематику противодействия коррупции, энергетическую и продовольственную безопасность, транспорт и логистику, миграцию, развитие информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий.

Как отмечает МИД Узбекистана, председательство в комитетах Постоянного совета ОБСЕ не является ротационным, а осуществляется на основе назначения со стороны действующего председательства в организации, исходя из ряда важных политических факторов, включая полноценную реализацию принятых страной обязательств в рамках данной международной структуры.

Председательство в Экономико-экологическом комитете в 2020 года позволит активно продвигать региональные и международные инициативы Узбекистана, созвучные целям и принципам ОБСЕ и будет способствовать углублению взаимодействия с организацией в плане поддержки повестки реформ в Узбекистане.

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