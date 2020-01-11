



МИД Узбекистана посетил посол Туркменистана



ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Язгулы Маммедов. Его принял первый заместитель главы ведомства Илхом Неъматов. В ходе встречи стороны подвели итоги сотрудничества в минувшем году, обсудили ход реализации существующих межгосударственных договоренностей на различных уровнях, рассмотрели перспективы развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи