



Глава Узбекистана выразил соболезнования по случаю кончины султана Омана



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 11 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание султану Омана Хайсаму бин Тарику Аль Саиду. В нем глава государства принес глубокие соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бин Саида, который правил страной с 1970 года, назвав покойного "поистине самоотверженным сыном своей Родины, пользовавшимся безграничным уважением своего народа, широко известным и умелым государственным деятелем, приложившим колоссальные усилия для развития и процветания Султаната, повышения благосостояния народа и всестороннего укрепления международного авторитета страны". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи