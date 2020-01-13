



Посол Узбекистана аккредитован при НАТО



НОВОСТИ В МИРЕ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января глава Миссии Республики Узбекистан при НАТО, посол Дильёр Хакимов посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где вручил свои верительные грамоты Генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и НАТО в сферах обеспечения безопасности, укрепления мира и стабильности, подготовки кадров для военной сферы, содействия урегулированию ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи