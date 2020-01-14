Погода в Узбекистане на 15 января

Погода в Узбекистане на 15 января14.01.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 января, погода по прогнозам синоптиков:
15-20 января по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Ташкентской области:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза. 15-20 января по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ