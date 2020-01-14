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Глава государства поздравил военнослужащих
14.01.2020 15:25

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Шавкат Мирзиёев обратился к ветеранам и военнослужащим страны с поздравлениями по случаю празднования Дня защитников Родины и 28-летия образования Вооруженных Сил Республики.

В обращении говорится:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

Искренне, от всей души поздравляю вас, посвятивших себя самому великому и благородному делу защиты Отечества и весь наш народ с 28-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины!

В этот знаменательный день, мы все, чествуя, прежде всего хранящих стоя на своих боевых постах как зеницу ока рубежи страны, мужественных, отважных и преданных сыновей, самоотверженных наших отцов и дедов, настоящих патриотов нашей Родины, выражаем в их честь самые добрые пожелания.

Выражаем глубокую признательность уважаемым родителям, воспитавшим и вырастившим таких храбрых и преданных детей, семьям военнослужащих, являющихся всегда их опорой при выполнении священного долга.

Будет правдой, если мы скажем, что сила и мощь нашей армии в единстве и солидарности военнослужащих и всего общества.

Пока у нас есть источник такой великой духовной мощи, никакая злая сила не сможет угрожать мирной и спокойной жизни, независимости Узбекистана и повернуть нас от пути демократических изменений.

Дорогие друзья!

Вооруженные Силы Узбекистана, являющиеся надежным гарантом независимости Родины, мирной и благополучной жизни народа, за 28 лет прошли непростой и при этом славный путь становления.

В особенности в результате проводимых в последние годы кардинальных реформ национальная армия становится мощной, мобильной и эффективной, способной достойно отразить любую угрозу.

В рамках реализации новой региональной политики, основанной на принципах открытости и взаимного учета интересов, наши Вооруженные Силы установили и укрепляют тесные партнёрские связи с коллегами из всех стран Центральной Азии. За последнее время, мы провели ряд совместных военных учений, а также обменялись визитами высоких военных делегаций, опытом в оперативной и боевой подготовке.

Наше подобное всё усиливающееся сотрудничество сегодня становится важным фактором обеспечения региональной безопасности и стабильности, мира в нашем общем Центральноазиатском доме.

Продолжает развиваться система непрерывного военного образования, организованная по самым высоким мировым стандартам. Достойное место в ряду современных высших образовательных учреждений страны сегодня занял вновь образованный, уникальный в своем роде Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи.

Наряду с этим, образован новый факультет подготовки офицеров оперативно-стратегического звена управления, введены в эксплуатацию дополнительные объекты образовательной инфраструктуры в Академии Вооруженных Сил. Завершается процесс создания Учебного центра по подготовке военнослужащих подразделений специального назначения. Большая работа проводится по совершенствованию деятельности Военно-технического института Национальной гвардии.

Переход на новую организационную структуру Вооруженных Сил в сочетании с внедрением модернизированной гибкой системы боевой подготовки, в несколько раз повысил боеготовность и боеспособность Армии.

Сегодня наши воины не на словах, а на деле доказывают, что по уровню своей профессиональной подготовки они не уступают военнослужащим армий ведущих стран мира. На международных учениях, армейских и спортивных состязаниях, представители Узбекистана демонстрируют свое мастерство, твердость духа, волю к победе, показывают себя достойными наследниками наших великих предков.

Все это без сомнения вызывает у всего населения Узбекистана, и в особенности у молодежи, чувство гордости за нашу армию и уважение к славной профессии защитника Родины.

Поэтапно решаются задачи по дальнейшему развитию нашего оборонно-промышленного комплекса, способного обеспечить национальную армию необходимым вооружением и другими средствами.

Яркими примерами этому являются модернизированные и технически перевооруженные Чирчикский авиаремонтный завод и предприятие по выпуску боеприпасов, а воссозданный в них научно-технический потенциал становится основой формирования научно-промышленных кластеров данных отраслей.

Проводимая нами работа по формированию полноценного оборонного сектора экономики в ближайшей перспективе позволит не только обеспечить национальную армию вооружением и техникой, но и создать дополнительные рабочие места, а также диверсифицировать экономику страны.

Наблюдаются значительные достижения в деятельности военно-административных секторов, ставших надежным "мостом" между народом и армией. С момента их создания проведена масштабная работа под девизом "Народ и армия – едины" по модернизации военной инфраструктуры и решению накопившихся социальных проблем.

Военные городки получили современный облик, введена система аутсорсинга в службы тылового обеспечения. За прошедшие три года в целях обеспечения более 8 тысяч семей военнослужащих комфортабельными квартирами возведено 275 многоэтажных домов, создано около 600 рабочих мест для жен военнослужащих, трудоустроено 1,9 тысяч военных пенсионеров.

Хотел бы особо отметить активное подключение армии к воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, уважения наших традиций и ценностей, знания своей славной истории. Уверен, что такие организации как "Ветеран", "Ватанпарвар", а также Общественный совет при Министерстве обороны продолжат крайне востребованную совместную работу по дальнейшему усилению военно-патриотического воспитания молодежи и формированию у них активной гражданской позиции.

Наряду с этим, хочу отметить необходимость усиления гражданского контроля над деятельностью Вооруженных Сил. В рамках своих расширенных полномочий Парламент сегодня контролирует реализацию Закона об Оборонной доктрине и других законодательных актов в сфере обороны. В прошлом году Сенатом Олий Мажлиса несколько раз проведены заслушивания докладов руководителей силовых министерств и ведомств по актуальным вопросам строительства и развития Вооруженных Сил, прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан.

Дорогие соотечественники!

Быстроменяющаяся ситуация в мире и усугубляющаяся обстановка в отдельных его регионах, возрастающие угрозы международного терроризма и экстремизма, требуют от нас всестороннего анализа и прогноза международной и региональной обстановки, принятия комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности страны, повышение боеготовности и боевого потенциала наших Вооруженных Сил.

Необходимо последовательно продолжить активную работу по дальнейшему укреплению системы охраны и защиты Государственной границы, совершенствованию системы управления войсками, повышению эффективности организации боевой подготовки, оснащению Вооруженных Сил новейшими образцами вооружения и техники, развитию оборонно-промышленного комплекса страны.

Мы и впредь первостепенное значение будем придавать подготовке высококвалифицированных военных кадров, широкому внедрению в учебно-воспитательный процесс передового зарубежного опыта, педагогических и информационно-коммуникационных технологий, а также усилению социальной и правовой защиты военнослужащих, членов их семей и ветеранов Вооруженных Сил.

Дорогие друзья!

Мужественные и отважные защитники нашей Родины!

В эти праздничные дни и в преддверии празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне мы реализуем большую практическую работу и как никогда глубоко чувствуем, насколько важно высокое уважение и внимание к нашим предкам – победителям, сохранившим ценой своей жизни свободу народов мира.

Желаю всем военнослужащим – рядовым и сержантам, офицерам и генералам, ветеранам Вооруженных Сил крепкого здоровья, больших успехов, сил и энергии в деле служения Отчизне, а также счастья и благополучия вашим семьям в новом 2020 году!".

УЗИНФОРМ

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