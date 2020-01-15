Глава государства утвердил руководство Каракалпакстана

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 13 января в ходе заседания сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан было проведено голосование по согласованным с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым кандидатурам на посты председателя Жокаргы Кенеса и председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан.

В соответствии со статьей 80 Конституции Республики Каракалпакстан, Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан был избран Ерниязов Муса Тажетдинович.

По представлению Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан был назначен Сариев Кахраман Раматуллаевич.

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