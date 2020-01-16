Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и РФ

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим накануне с двухдневным официальным визитом в страну исполняющим обязанности министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым (этот статус глава МИД РФ получил после вчерашней отставки российского правительства).

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития диалога между двумя странами по региональной и международной проблематике, углубления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах.

В рамках пребывания в Ташкенте Сергей Лавров провел встречу со своим коллегой Абдулазизом Камиловым, по итогам которой была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2020-2021 годы, а также выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами Ташкентского филиала МГИМО (У) МИД России.

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