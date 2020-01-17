Глава Узбекистана провел встречу с делегацией ВБ

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом Сирилом Мюллером.

В ходе аудиенции было проведено обсуждение приоритетных вопросов развития сотрудничества между Узбекистаном и ВБ, возможностей реализации совместных проектов в сферах банков и финансов, налогов, сельского и водного хозяйства, геологии, образования, совершенствования инвестиционного климата и деловой среды и других.

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