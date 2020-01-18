Представитель Всемирного банка посетил ряд ведомств Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января пребывающий с визитом в Ташкенте вице-президент Всемирного банка Сирилл Мюллер посетил ведомство финансов Узбекистана, где провел встречу с министром Жамшидом Кучкаровым.

В рамках встречи было подписано заемное соглашение на сумму 100 млн долларов по проекту "Благоустройство села" ("Обод кишлок"), который направлен на повышение качества социальной инфраструктуры и уровня жизни населения сельских территорий Ферганской, Андижанской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областей.

Днем ранее Сирил Мюллер посетил Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, где обсудил с главой ведомства С.Умурзаковым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, осуществления финансирования проектов по развитию предпринимательства в Ферганской долине (200 млн долларов); наращиванию институционального потенциала (33 млн долларов); совершенствованию раннего развития детей (73,85 млн долларов); оказанию бюджетной поддержки (500 млн долларов); укреплению системы социальной защиты (50 млн долларов); реализации проектов "Комплексное развитие средних городов", "Страновая платформа" и других.

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