



Узбекистан и ОАЭ подписали новые инвестиционные соглашения



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была проведена церемония подписания ряда инвестиционных соглашений с представителями крупных компаний из Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, состоялось подписание Соглашения о реализации проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 400 МВт в Навоийской области Республики Узбекистан с компанией Masdar. По данному соглашению, Masdar осуществит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции. Объем инвестиций в строительство оценивается в размере 600 млн долларв; работы планируется начать в третьем квартале 2020 года с вводом объекта в эксплуатацию в 2022 году.



Также подписано Соглашение о реализации проекта по приватизации существующих и строительству новых энергоблоков на базе АО "Талимарджанская ТЭС" с компанией Mubadala. Соглашение определяет механизмы и условия приватизации, развития, финансирования и эксплуатации Талимарджанского энергетического комплекса. Процесс приватизации с покупкой акций объекта запланирован эмиратской стороной в третьем квартале 2020 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи