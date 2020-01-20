



Погода в Узбекистане на 21 января



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 января, погода по прогнозам синоптиков: 21-24 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 1-3° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. 21-24 января по горным районам республики лавиноопасно.

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