Глава государства принял участие в первых заседаниях палат национального парламента в новом составе

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте были проведены первые заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса в новом составе по итогам состоявшихся 22 декабря в стране парламентских выборов. В мероприятиях принял участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который осветил задачи на перспективу.

Первые встречи депутатов нового созыва верхней и нижней палат парламента были посвящены организационным аспектам дальнейшей работы.

Новым спикером Законодательной палаты был избран Нуриджон Исмоилов, должность его первого заместителя занял Акмаль Саидов, другими заместителями были избраны руководитель фракции Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов, руководитель фракции Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров, руководитель фракции Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Наримон Умаров, руководитель фракции Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов и руководитель фракции Экологической партии Узбекистана Борий Алиханов. Кроме того, были назначены председатели комитетов нижней палаты парламента.

Председателем Сената Олий Мажлиса была избрана Танзила Нарбаева. Ее первым заместителем стал Садык Сафаев, другими заместителями стали Муса Ерниязов (от Каракалпакстана), Зайниддин Низамходжаев. Также были образованы сенатские комитеты - по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, по вопросам бюджета и экономических реформ, по судебно-правовым вопросам и борьбе с коррупцией, по вопросам обороны и безопасности, по вопросам науки, образования и здравоохранения, по вопросам женщин и гендерного равенства, по вопросам молодежи, культуры и спорта, по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии, а также Комиссия по регламенту и этике, и были избраны их руководители.

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