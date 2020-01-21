Абдулла Арипов снова займет пост главы правительства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ходе совместного заседания верхней и нижней палат национального парламента Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил на рассмотрение Олий Мажлиса кандидатуру Абдуллы Арипова на должность премьер-министра Республики Узбекистан.

Кандидатура действующего премьера была выдвинута Движением предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партией Узбекистана, которая получила наибольшее количество мест в парламенте по итогам прошедших 22 декабря в Узбекистане парламентских выборов.

На состоявшемся заседании Олий Мажлиса было заслушано выступление Абдуллы Арипова, который представил Программу действий Кабинета Министров на ближайшую и среднесрочную перспективу. По итогам выступления палаты Олий Мажлиса приняли постановление об утверждении Абдуллы Арипова на должность главы правительства Республики.

Абдулла Арипов заступил на пост премьер-министра в декабре 2016 года, сменив в этой должности нынешнего главу государства.

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