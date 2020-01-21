МИВТ Узбекистана посетила делегация АБИИ

ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетила прибывшая с официальным визитом в Ташкент делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) во главе с новым вице-президентом К.Лимитовским. Их принял глава ведомства С.Умурзаков.

В ходе состоявшихся переговоров стороны провели обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и хода реализации инфраструктурных инвестиционных проектов в сфере развития систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, благоустройства и дорожного строительства.

Также в рамках встречи был рассмотрен проект программы сотрудничества АБИИ с Республикой Узбекистан на 2020-2022 годы, включающей реализацию инвестиционных проектов в сферах жилищно-коммунального обслуживания, дорожного строительства, энергетики, строительства доступного жилья и развития частного сектора в сфере инфраструктуры на сумму более 2,4 млрд долл., среди которых имеются такие масштабные проекты как модернизация инфраструктуры Республики Каракалпакстан, Бухарской и Хорезмской областей, софинансирование программы комплексного развития средних городов со Всемирным банком, софинансирование электрификации железной дороги «Бухара-Ургенч-Хива» совместно с Азиатским банком развития.

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