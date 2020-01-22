МИД Узбекистана посетил посол Ватикана

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в МИД Узбекистана была проведена встреча заместителя главы ведомства Дилшода Ахатова с Чрезвычайным и Полномочным Послом (апостольский нунций) Ватикана (с резиденцией в Москве) архиепископом Челестино Мильоре.

В ходе встречи нунций объявил о завершении срока своего пребывания в должности (c января 2017 года), а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

Челестино Мильоре теперь будет возглавлять дипмиссию во Франции.

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