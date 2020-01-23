



Погода в Узбекистане на 24 января



ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 января, погода по прогнозам синоптиков: 24 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 4-9° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 4-9° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. 24 января по горным районам республики лавиноопасно.

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