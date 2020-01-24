Погода в Узбекистане на 25 января

Погода в Узбекистане на 25 января24.01.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 января, погода по прогнозам синоптиков:
25-28 января по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, к вечеру возможен дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. 25-28 января по горным районам республики лавиноопасно.
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