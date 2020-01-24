



Продолжена работа по определению границы Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте завершило работу очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, стартовавшее в понедельник, 20 января. В ходе встречи стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации Государственной границы на участок в пределах Джизакской и Навоийской областей Республики Узбекистан по смежеству с Кызыл-ординской и Туркестанской областями Республики Казахстан, Плана мероприятий по подготовке итоговых документов демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы на 2020 год, а также осуществили совместное полевое обследование отдельных участков межгосударственной границы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи