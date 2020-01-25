Глава государства обратился к членам парламента

ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на совместном заседании представителей верхней и нижней палат национального парламента в новом созыве с Посланием Олий Мажлису Республики Узбекистан о самых важных приоритетных задачах развития страны на текущий год и перспективу.

В выступлении говорилось:

"Уважаемые участники совместного заседания!



Уважаемые депутаты и сенаторы!



На состоявшихся недавно заседаниях Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса мы с вами подробно обсудили приоритетные задачи палат парламента на предстоящие 5 лет.



А сегодня нам надо рассмотреть кандидатуру премьер-министра и Программу действий правительства на ближайшую и долгосрочную перспективу и принять важные решения, направленные на обеспечение благополучной жизни нашего народа и процветание страны.



Ведь именно на премьер-министра и возглавляемое им правительство возложена ответственность за устойчивое развитие экономики и социальной сферы.



За последние три года мы осуществили целый ряд реформ по повышению эффективности государственного управления, формированию устойчивой рыночной экономики и расширению предпринимательства, совершенствованию социальной сферы, в частности, секторов здравоохранения, образования и науки.



В рамках выполнения Концепции административных реформ в сферах, где не было четко отлажено государственное управление, создано 12 новых государственных органов, кардинально преобразована деятельность 20 министерств и ведомств.



За последние три года мы приняли свыше 30 концепций и стратегий по ускоренному развитию приоритетных направлений социально-экономической сферы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.



Основная задача правительства, министерств и ведомств, хокимов на местах, всей системы государственного управления – обеспечить безусловную реализацию принятых в контексте реформ программных документов, добиться реальных результатов.



К сожалению, реформы в некоторых ключевых направлениях осуществляются недостаточно эффективно.



Народ ждет от нас конкретных и еще более весомых результатов в топливно-энергетической отрасли, в области геологии, транспорта, строительства, дорожной инфраструктуры, предпринимательства, сельского хозяйства, создания новых рабочих мест, обеспечения питьевой водой, улучшения условий жизни населения. Однако пока рано говорить о том, что правительство в полной мере выполняет возложенные на него задачи в этих сферах.



На местах еще имеется множество ждущих своего решения проблем. С каждым днем потребности нашего общества растут, и это естественный процесс. Поэтому от всех членов нового правительства требуется критически и ответственно подойти к выполнению стоящих перед ними задач в вверенных сферах.



Достижение практических результатов и обеспечение интересов народа должны стать основными критериями оценки работы членов правительства.



На предстоящие пять лет мы поставили перед собой важные задачи по обеспечению высокого экономического роста, совершенствованию налогово-бюджетной политики, развитию отраслей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, жилищно-коммунального обслуживания. Нам предстоит почти вдвое увеличить валовой внутренний продукт – с 58 до 100 миллиардов долларов.



Общей задачей правительства, Центрального банка и всех хокимов должно стать снижение до 5 процентов уровня инфляции, увеличение объемов производства отечественных потребительских товаров.



Годовой объем прямых иностранных инвестиций необходимо довести до 10 миллиардов долларов, а экспорта – до 30 миллиардов долларов. Для достижения таких показателей нужно прежде всего добиться конкретных результатов в важнейших отраслях экономики. Так, принята долгосрочная стратегия, направленная на значительное увеличение объемов экспорта за счет коренного реформирования и диверсификации сельского хозяйства – одного из основных драйверов экономики, внедрения в сферу высоких аграрных и водосберегающих технологий.



Главная цель этой стратегии – повышение заинтересованности дехкан и фермеров в создании современных предприятий, новых рабочих мест в сельской местности.



Мы намерены довести среднюю урожайность зерновых колосовых культур до 75 центнеров, в общей структуре посевных площадей увеличить долю, отведенную под кормовые культуры, до 12 процентов.



Локомотивами сельского хозяйства должны стать плодоовощеводство и животноводство.



К 2025 году объем экспорта плодоовощной продукции нам нужно увеличить как минимум до 5 миллиардов долларов. Для этого требуется ускоренными темпами внедрить систему кластеров, усилить кооперацию и расширить масштабы современной единой инфраструктуры хранения, перевозки и переработки продукции.



В целях развития животноводства следует создать современные животноводческие комплексы и семейные предприятия, принять меры для повышения продуктивности скота на 60 процентов, опираясь на достижения науки и высокие технологии.



В деле обеспечения продовольственной безопасности перед правительством стоит задача в ближайшие пять лет увеличить объемы производства соответствующей продукции в 2,5 раза.



Время требует принятия безотлагательных мер по обеспечению рационального и эффективного использования водных ресурсов, запасы которых из года в год на планете, особенно в нашем регионе, уменьшаются.



В предстоящие 5 лет мы должны внедрить системы капельного, дождевого орошения и другие водосберегающие технологии по меньшей мере на 30 процентах орошаемых земель. Также нужно создать современную систему учета воды и регулярно поддерживать водный баланс.



Важно предусмотреть меры по сокращению, за счет широкого внедрения государственно-частного партнерства, до 15 процентов расходов на эксплуатацию гидросооружений.



Наладив производство в достаточном количестве современной конкурентоспособной сельскохозяйственной техники, мы сможем, как намечено, довести до 70 процентов, против нынешних 45, показатель обеспеченности передовыми технологиями фермерских хозяйств и кластеров.



При этом нам нужно расширить сферу импортозамещения и установить особый контроль за поставкой такой продукции на внешние рынки.



Один из самых больших рисков в процессе опережающего развития экономики связан с имеющимися проблемами в нефтегазовой и энергетической отраслях.



правительству необходимо принять действенные меры по дальнейшему реформированию этих сфер с учетом требований времени, активному вовлечению в них частного сектора, сокращению излишних потерь и полному предотвращению хищений посредством установки систем учета и контроля.



В 2025 году в нефтегазовой сфере следует довести объем производства топливной продукции до 5,2 миллиона тонн, и для этого уже в нынешнем году ввести в эксплуатацию 5 объектов стоимостью 4,1 миллиарда долларов.



В ближайшие пять лет выработку электроэнергии надо довести как минимум до 80 миллиардов кВт, из них по меньшей мере 20 процентов – за счет возобновляемых источников энергии. Кроме того, в 2020 году правительство должно принять меры по обеспечению подключения 7 миллионов потребителей к автоматизированной системе учета и контроля электроэнергии, а в 2022 году – 3,5 миллиона потребителей к автоматизированной системе учета и контроля природного газа.



Мы призваны сделать все необходимое для рационального и эффективного использования природных ресурсов страны. правительство обязано обеспечить безусловную реализацию программных документов, направленных на коренное реформирование сферы геологии.



В горно-металлургической промышленности поставлена цель к 2025 году за счет осуществления глубоких структурных преобразований и крупных инвестиционных проектов увеличить объем производства продукции в 1,5 раза.



В этот период также одной из самых приоритетных задач станет увеличение в 3 раза производства строительных материалов на основе полной мобилизации имеющейся сырьевой базы, расширения в нашей стране производства импортозамещающей продукции этого профиля, наращивания объемов экспорта.



Предстоит наладить полную переработку местного сырья и значительно повысить долю экспорта в текстильной и кожевенно-обувной промышленности. При этом к 2025 году в данных отраслях следует увеличить объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью в 4-5 раз и довести ее экспорт до 8 миллиардов долларов.



На основе высоких технологий необходимо ускоренно развивать электротехническую промышленность, наращивать производство бытовой техники и промышленных электрических приборов, кабельной продукции. Для этого уже в нынешнем году требуется увеличить их производство в 1,5 раза и довести к 2022 году объем экспорта до 500 миллионов долларов.



К 2023 году следует довести объем выпуска легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов до 360 тысяч единиц, из них не менее 100 тысяч – на экспорт. Это станет основной задачей ответственных лиц в автомобилестроительной отрасли.



В химической промышленности нам нужно не только модернизировать мощности по производству минеральных удобрений, но и наладить широкий выпуск полимерной, малотоннажной химической продукции.



Совместно с иностранными инвесторами правительству предстоит осуществить новые крупные проекты, направленные на глубокую переработку природного газа. Кроме того, одна из важнейших задач – обеспечение полной реализации принятой программы развития химической промышленности, снижение в структуре производства доли минеральных удобрений с 76 до 33 процентов.



В ближайшие 5 лет в фармацевтической сфере нужно будет повысить долю лекарственных средств отечественного производства на внутреннем рынке с 45 до 70 процентов и увеличить объем экспорта до 100 миллионов долларов.



Мы поставили перед собой цель привлекать в страну ежегодно до 12 миллионов иностранных туристов. Поэтому внимание правительства и хокимов должно быть направлено на улучшение инфраструктуры туристической отрасли, увеличение количества гостиниц, развитие транспортной сети и повышение качества услуг.



Реализация всех намеченных планов откроет возможности для снижения уровня безработицы до 7 процентов, создания как минимум 500 тысяч рабочих мест в год, двукратного увеличения доходов населения, и это, безусловно, станет важнейшей задачей нового правительства.



Проводимые в социальной сфере реформы также ставят перед правительством конкретные цели, в частности, увеличение средней продолжительности жизни населения с 74,6 лет в настоящее время до 76 лет, сокращение уровня младенческой смертности в 1,5 раза, то есть с нынешних 10 до 7 промилле.



Министерству здравоохранения необходимо принять серьезные меры для того, чтобы снизить уровень смертности от онкологических заболеваний с 73 до 65 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний – с 41 до 30 процентов.



Мы обязаны сделать все необходимое для выполнения таких жизненно важных задач, как обеспечение населения питьевой водой, развитие дорожной инфраструктуры.



Одним из приоритетных направлений станет доведение обеспеченности населения благоустроенным жильем до 65 процентов. При этом в соответствии с новым порядком предоставления ипотечных кредитов нужно создать условия для развития частных подрядных организаций, внедрения механизмов адресной поддержки социально уязвимых слоев населения. Хотел бы особо подчеркнуть важность повышения ответственности всех хокимов областей, районов и городов за решение данного вопроса.



В нынешнем году предстоит реализовать проекты государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения в Ташкенте, а до 2022 года – в Наманганской, Джизакской, Кашкадарьинской и Бухарской областях.



Все мы должны глубоко осознать, что стоящие перед нами приоритетные цели – это действительно высокие рубежи, достичь которых непросто.



Вместе с тем время не стоит на месте, мир меняется, возрастают требования людей к качеству жизни. Вчерашняя планка достижений население уже не удовлетворит.



Постоянный поиск, создание нового – норма сегодняшнего дня. Только работая созвучно с этими требованиями, мы сможем изменить жизнь народа к лучшему.



Кабинету Министров для выполнения намеченного в полном объеме необходимо кардинально улучшить методы работы, организовать свою деятельность более эффективно.



Во-первых, задача правительства – обеспечить реализацию реформ на основе законов, указов и постановлений во всех, даже самых отдаленных, районах.



Вместе с тем какие бы совершенные законы, указы и постановления мы ни принимали, если мы не обеспечим их исполнение на местах, наш кропотливый труд не даст ожидаемых результатов. Поэтому главным делом правительства останется рациональная и эффективная организация работы министерств и ведомств, хокимиятов на местах.



Отныне уровень исполнения каждого поручения будет оцениваться не по бумажным отчетам, а непосредственно по конкретным результатам.



В этой связи в исполнительных органах всех уровней следует усилить дисциплину, внедрить действенные механизмы критического анализа результативности исполнения возложенных задач и поручений. При этом Кабинет Министров и Счетная палата должны в течение месяца в корне пересмотреть подходы к контролю за исполнением поручений. Нельзя упускать из виду и вертикальный контроль за деятельностью министерств и ведомств, включая подведомственные им структуры.



Самое главное, правительство несет ответственность за взаимодействие центральных органов и Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов, а также обеспечение баланса интересов между ними. Для этого в принятии решений на общенациональном уровне важно повысить роль хокимиятов. Было бы целесообразно разработать порядок согласования проектов нормативно-правовых документов с органами государственной власти на местах.



Хочу подчеркнуть, что все проблемы исполнения законодательных актов, касающихся социальной, экономической и духовной сфер жизни, должны находить свое решение на уровне правительства. К примеру, Комитет по развитию туризма и Министерство транспорта должны осуществлять единую политику в решении вопросов увеличения потока туристов и повышения прибыльности туристической отрасли, требующих сокращения расходов на воздушный, железнодорожный транспорт, снижения стоимости билетов, улучшения качества дорог и инфраструктуры.



Следует также сказать о том, что вопросы привлечения инвестиций и препятствующие этому проблемы необходимо обсуждать одновременно, обеспечить их решение на месте.



В этой связи целесообразно, чтобы члены правительства не реже одного раза в неделю рассматривали наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития, непосредственно с людьми обсуждали их проблемы и сплоченной командой обеспечивали их эффективное решение.



Настало время ликвидировать те созданные при Кабинете Министров комиссии и рабочие группы, которые принимали решения без обсуждения реальной ситуации в той или иной сфере.



Еще один аспект – органы исполнительной власти призваны путем опросов и других форм анализа регулярно изучать мнение широкой общественности относительно исполнения решений. Вместе с тем необходимо наладить систему обратной связи с населением, создать электронный портал, специальные страницы в социальных сетях.



Во-вторых, каждый исполнительный орган обязан иметь конкретный план и программу по развитию вверенной сферы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.



К сожалению, в настоящее время не все руководители глубоко осознают значение этого требования. Большинство ответственных лиц вместо того, чтобы своевременно предупреждать возникновение проблем, тратят силы и ресурсы на устранение их последствий.



Нам придется попрощаться с теми руководителями, которые привыкли работать, не выходя из своих кабинетов, оторвались от жизни, занимаясь бумажной волокитой, отодвинули достижение практических результатов на второй план.



Прошу депутатов Законодательной палаты обратить на это особое внимание при рассмотрении нового состава Кабинета Министров.



Для эффективной организации деятельности руководителей отраслей и регионов нам надо перейти на современную систему менеджмента. Руководителям министерств и ведомств следует изменить стиль работы и научиться брать на себя ответственность.



Выдвижение новых инициатив по решению проблем населения, в том числе предпринимателей, и воплощение их в жизнь должно стать основным критерием оценки деятельности руководителей.



Нельзя забывать ни на секунду, что не решенные своевременно проблемы негативно влияют на качество жизни людей, социальные настроения.



Целесообразно, анализируя деятельность руководителей и сотрудников органов исполнительной власти всех уровней, начиная с премьер-министра и членов правительства, использовать систему оценки по критериям результативности (KPI).



Необходимо привести существующую систему оценки в соответствие с требованиями международных рейтингов и индексов. Ведь все предусмотренные в них критерии, в конечном итоге, служат улучшению жизни населения.



Не это ли – наша самая важная, первостепенная задача?



К примеру, в “Индикаторе государственного управления” Всемирного банка позиция нашей страны в прошлом году улучшилась по 5 показателям. В основе этого лежали проведенные реформы, была создана эффективная система диалога и изучения проблем людей, способствующая их решению, сделаны важные шаги в обеспечении свободы печати и подотчетности государственных органов народу.



Принесло ли это реальную пользу? Безусловно, да.



Еще один пример. Объединение двух видов налогов привело к улучшению показателя «налогообложение» в рейтинге “Ведение бизнеса”. Кто от этого выиграл? Конечно, предприниматели и деловые люди. Таким образом резко упростились порядок и процесс уплаты налогов.



Наряду с этим в целях создания системы комплексной оценки деятельности органов исполнительной власти на местах необходимо разработать Индекс развития регионов. На его основе правительство будет определять региональную политику, рассматривать вопросы оказания финансовой помощи местным бюджетам, стимулирования работы руководителей. Этот Индекс призван отвечать на вопрос, в каком регионе, к примеру, не создана инфраструктура для развития предпринимательства, а какому – больше нужны банковские ресурсы и субсидии.



В-третьих, приоритетной задачей должно стать широкое освещение в средствах массовой информации деятельности государственных органов и хода реформ.



Органы исполнительной власти призваны активнее участвовать в разъяснении населению целей реформ в экономической, социальной и духовной сферах, сути и значения принимаемых документов, а также информировать об их исполнении. При этом следует широко использовать возможности СМИ, социальные сети, веб-сайты, проводить пресс-конференции, брифинги, медиатуры.



В свою очередь правительство, руководители министерств и ведомств, регионов должны оперативно принимать меры по актуальным вопросам, поднимаемым в средствах массовой информации, социальных сетях, и выражать по ним свою принципиальную позицию. Для эффективной организации этой работы каждому ведомству нужно подготовить свою медиапрограмму, а Кабинету Министров – установить строгий контроль за ее исполнением.



Каждое министерство и ведомство обязано критически рассматривать свою деятельность по обеспечению открытости информации, регулярно обновлять данные на своих веб-сайтах и в социальных сетях.



Еще один вопрос: сегодня положительные результаты дает система размещения проектов нормативно-правовых актов на электронном портале для их обсуждения широкой общественностью, участия в этом процессе граждан с их мнениями, предложениями и инициативами. В частности, в проекты около 4 тысяч законодательных актов, размещенных на портале, было внесено более 17 тысяч предложений, пересмотрено свыше 1 тысячи документов.



Вместе с тем отсутствует система оценки реализации принятых решений. Кабинету Министров следует разработать предложения по широкому использованию в этих целях системы изучения мнений населения относительно эффективности правительственных решений. Уверен, такие меры сделают правительство ближе к народу. Наряду с этим повысятся качество принимаемых решений и ответственность руководителей.



В-четвертых, настало время поднять на совершенно новый уровень взаимодействие между законодательной и исполнительной властью, повысить его эффективность.



Кабинету Министров необходимо уделить серьезное внимание качеству разрабатываемых и вносимых в парламент законопроектов. правительство, каждое министерство и ведомство должны перейти на новые методы работы по совершенствованию и систематизации законодательства.



Следует также наладить совместное рассмотрение законопроектов в Законодательной палате, обеспечить согласованность действий в цепочке «правительство – комитет – Законодательная палата».



Другой важный вопрос – нужно еще больше повысить подотчетность руководителей органов исполнительной власти палатам Олий Мажлиса. Внедрена практика заслушивания отчета правительства об исполнении ежегодной государственной программы. Отныне органы исполнительной власти будут регулярно отчитываться перед палатами парламента по важнейшим вопросам социально-экономического развития. Отчеты должны заслушиваться с участием представителей общественности и средств массовой информации. Безусловно, такой диалог законодательной и исполнительной власти даст позитивные результаты.



Дорогие друзья!



В соответствии со статьей 98 Конституции кандидатуру премьер-министра предлагает политическая партия, которая по итогам выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса заняла наибольшее количество депутатских мест.



Как известно, по результатам недавних выборов самое большое число депутатских мест в нижней палате парламента – 53 – имеет Либерально-демократическая партия Узбекистана. Искренне поздравляю избранных от этой партии депутатов и всех членов Либерально-демократической партии Узбекистана с таким высоким результатом.



На состоявшемся на днях заседании Политического совета партии была рассмотрена и представлена Президенту кандидатура премьер-министра.



Когда речь идет о выборе и утверждении кандидатуры премьер-министра, все мы хорошо понимаем, насколько это сложная и ответственная задача.



Ведь кандидат на этот пост должен обладать глубокими знаниями и опытом, современным мышлением, организаторскими способностями, быть самоотверженным, требовательным к себе и другим.



Конечно, определиться с выбором личности, которая способна успешно преодолевать испытания, брать на себя ответственность, находить общий язык с людьми, имеет заслуженное уважение и авторитет в обществе, достаточно непросто.



Поэтому на ваше обсуждение должна быть предложена кандидатура человека, внесшего своей деятельностью на ранее занимаемых постах достойный вклад в развитие страны.



Мы много думали над этим вопросом, провели соответствующие консультации, обменялись мнениями. В частности, обстоятельно посоветовались с руководством и активистами Либерально-демократической партии Узбекистана.



С учетом всех высказанных мнений и предложений я рекомендую на эту чрезвычайно ответственную должность кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова, имеющего многолетний опыт работы как в практической сфере, так и в центральных органах управления, последние три года осуществлявшего деятельность на посту премьер-министра.



Хочу особо отметить, что Абдулла Арипов обладает большим потенциалом по эффективной организации деятельности Кабинета Министров, умеет сплотить и мобилизовать членов правительства, хокимов и других руководителей на решение стоящих перед нами масштабных задач.



Поэтому прошу вас, уважаемые депутаты и сенаторы, поддержать кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова, предлагаемого на должность премьер-министра Республики Узбекистан.



Уважаемые депутаты и сенаторы!



В Послании Президента Республики Узбекистан, которое будет представлено парламенту в ближайшие дни, мы подробно рассмотрим приоритетные задачи социально-экономического развития страны, государственного и общественного строительства, дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, а также нашу дальнейшую политику в сфере международных отношений.



В завершение хочу подчеркнуть: самое важное и для Парламента, и для правительства в предстоящие 5 лет – действовать сплоченно, в тесном сотрудничестве друг с другом, чтобы ускоренными темпами продолжить начатые реформы во имя процветания нашей любимой Родины.



Желаю вам здоровья, успехов и удачи на этом пути.



Спасибо за внимание".

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