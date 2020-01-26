МИД Узбекистана предостерегает граждан, собирающихся в Китай

ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана предупредило граждан страны, находящихся в Китае или намеревающихся посетить страну с туристическими и другими целями, о необходимости учесть все риски и предпринимать все меры предосторожности в связи со вспышкой в КНР заболеваемости коронавирусом, из-за чего власти КНР ввели наивысший уровень ЧС в области общественного здоровья в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах страны, где проживает свыше 1,2 млрд. человек.

Более чем в 15 городах провинции Хубэй введены особые меры карантина: временно остановлен транспорт, не работают вокзалы и аэропорты. В Пекине, где выявлено более 30 случаев заражения, закрыто большинство достопримечательностей, театров, музеев, в том числе и Запретный город. Также из-за карантина закрыты города Ухань, Чиби, Эчжоу , Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши.

Новый коронавирус в Китае уже унес жизни как минимум 26 человек.

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