Делегация Узбекистана вернулась из Лондона

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с директором государственного унитарного предприятия "Центр инноваций, технологий и стратегий" при Министерстве народного образования Рустамом Каримжоновым завершила визит в Великобританию, предпринятый с целью участия в прошедшем 19-24 января в Лондоне Всемирном образовательном форуме.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения современных тенденций в образовательном процессе, стандартов, качества и методологии обучения, инклюзивности, технологической и инновационной оснащенности данной сферы.

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