Делегация Узбекистана вернулась из Минска

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Илхомом Неъматовым завершила визит в Беларусь, предпринятый с целью участия в прошедшем 27 января в Минске очередном раунде политических консультаций между МИД Узбекистана и РБ.

В ходе проведенных переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами на различных уровнях в сферах политики, экономики и торговли, туризма, образования и информационно-коммуникационных технологий.

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