Глава МИД Узбекистана принял участие в международной конференции

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с рабочим визитом в ФРГ, наряду с коллегами из других стран Центральной Азии, Германии и Афганистана принял участие в прошедшей в Берлине конференции высокого уровня "Зеленая Центральная Азия".

В ходе конференции был обсужден широкий круг вопросов, связанных с особенностями экологии и охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, изменением климата в центральноазиатском регионе, рациональным использованием ограниченных водных ресурсов, внедрением энергосберегающих и природоохранных технологий.

По итогам конференции было принято Совместное заявление, в котором отражены основные принципы взаимодействия в рамках реализации инициативы ФРГ "Зеленая Центральная Азия".

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