В Узбекистане почтили память Первого Президента

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте, Самарканде и Карши были проведены памятные церемонии в честь Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, которому исполнилось бы 82 года.

В Ташкенте в возложении цветов к памятнику узбекскому лидеру возле резиденции Оксарой и памятном садака приняли участие Президент Шавкат Мирзиёев, вдова первого главы государства Татьяна Каримова, официальные лица и представители общественности.

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