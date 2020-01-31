



МИД Узбекистана посетил посол Индии



ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Сантош Джа. Его принял первый заместитель министра Илхом Неъматов. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обмену мнениями по графику и повестке дня предстоящих контактов и совместных мероприятий на различных уровнях, в том числе, Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, совместного Комитета по координации и продвижению практической реализации двусторонних проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи