



Выражены соболезнования народу Китая



ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. В послании содержались соболезнования по случаю гибели людей от распространения в Китае заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. "Мы высоко ценим и полностью поддерживаем предпринимаемые под Вашим руководством мужественные шаги и эффективные меры по борьбе с этой опасной пандемией. Намерены оказывать необходимое содействие в целях преодоления общей угрозы", - говорится в послании.

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