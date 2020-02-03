



Погода в Узбекистане на 4 февраля



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 4 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. 4 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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