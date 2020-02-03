



Ведомство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетил посол Великобритании



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1 февраля Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании Тимоти Торлоу. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития взаимодействия между правительственными и деловыми кругами двух стран в инвестиционной и торгово-экономической сферах.



Были затронуты вопросы подготовки к запланированному на май 25-му заседанию Узбекско-британского совета по торговле и промышленности, в рамках которого будет организован ряд двусторонних мероприятий, в том числе круглый стол на тему "Возможности активизации делового сотрудничества", кооперационную биржу в формате "B2B" и "G2B", а также тематических сессий, детально раскрывающих инвестиционный потенциал отдельных отраслей и секторов Узбекистана таких, как нефтегазовый сектор, химия и нефтехимия, образование, здравоохранение, банковский сектор, сфера приватизации и обращения ценных бумаг.



По итогам встречи стороны договорились об организации бизнес-клуба с участием представителей британских компаний, осуществляющих деятельность в Узбекистане. Проведение первого заседания бизнес-клуба запланировано на март текущего года.

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