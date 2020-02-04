В Ташкенте обсуждены вопросы углубления взаимодействия стран ЦА и США

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля в Ташкенте была организована очередная встреча на уровне министров иностранных дел в формате "С5+1" между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки, в которой приняли участие Государственный секретарь США Майкл Помпео, руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана - Абдулазиз Камилов, Республики Казахстан – Мухтар Тлеуберди, Кыргызской Республики – Чингиз Айдарбеков, Республики Таджикистан – Сироджидин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов.

Формат встречи представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью государствами региона и США и реализацию совместных проектов в таких сферах, как обеспечение безопасности и противодействие опасным угрозам и вызовам современности (терроризму, незаконному обороту наркотических средств, трансграничной преступности и торговли людьми), развитие торговых и экономических отношений, энергетика, транспорт и коммуникации, охрана окружающей среды и экология.



На повестку дня также были вынесены вопросы содействия урегулированию ситуации в Афганистане, его социально-экономическому возрождению, подключению к энергетической, транспортной и торговой системам Центральной Азии.

По итогам мероприятия стороны приняли Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств формата "С5+1".

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