Погода в Узбекистане на 6 февраля

Погода в Узбекистане на 6 февраля05.02.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
6-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки, днем без осадков. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 6-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ