



Погода в Узбекистане на 6 февраля



ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 6-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки, днем без осадков. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 6-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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