Опубликована Концепция председательства Узбекистана в СНГ

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 1 января председательство в Содружестве Независимых Государств перешло от Туркменистана к Узбекистану.

В данной связи внешнеполитическое ведомство Узбекистана опубликовало концепцию, в соответствии с которой в текущем году будет осуществляться работа международной организации:

"Председательство Республики Узбекистан в Содружестве Независимых Государств (СНГ, Содружество) будет осуществляться в соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ, а также планами и программами по различным направлениям сотрудничества, принятыми в рамках Организации.



Республика Узбекистан будет одновременно председательствовать в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств-участников при уставных и других органах Содружества, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.



Председательство Узбекистана будет исходить из принципа преемственности в соответствии с основополагающими документами СНГ и будет направлено в первую очередь на расширение и укрепление партнерского взаимодействия государств-участников на основе равноправия, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов в целях обеспечения поступательной динамики развития, повышения благосостояния и качества жизни народов государств-участников.



Приоритетные направления председательства Узбекистана будут нацелены на осуществление следующих задач:

дальнейшее укрепление и развитие Содружества как региональной межгосударственной организации, повышение авторитета СНГ на международной арене, а также роли Организации в решении актуальных вопросов многостороннего сотрудничества;

укрепление всестороннего взаимодействия и содействие консолидации усилий государств-участников в Содружестве, направленных на поддержку и воплощение выдвигаемых инициатив в рамках СНГ;

активизация партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств–участников, проведение консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, и их продвижение на различных международных площадках;

усиление межпарламентского взаимодействия государств-участников СНГ в выработке решений по актуальным вопросам межгосударственных отношений;

развитие и полноценное функционирование зоны свободной торговли СНГ, создание благоприятных условий для дальнейшего экономического сотрудничества, развитие производственной кооперации, активизация деятельности по диверсификации структуры товарных потоков и расширение номенклатуры товарооборота, в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью и другой востребованной продукции, упрощение таможенных процедур, а также более широкое внедрение «зеленых коридоров» при взаимных поставках сельскохозяйственной продукции;

развитие и дальнейшее совершенствование транспортных коммуникаций, а также эффективное использование транзитного потенциала стран Содружества, реализация согласованной и эффективной тарифной политики, привлечение дополнительных объемов грузоперевозок и создание новых транспортных маршрутов, развитие логистических центров;

совместное и скоординированное противодействие террористическим, экстремистским силам, наркотрафику, организованной преступности и киберугрозам, а также взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб;

дальнейшее укрепление военного сотрудничества и повышение уровня кооперации в военно-технической сфере, разработка совместных программ и проектов в рамках действующих договоров и соглашений между государствами-участниками СНГ;

развитие научно-технического взаимодействия и инновационного сотрудничества в рамках СНГ;

совместная реализация проектов по внедрению цифровых технологий в отраслях промышленности и сельского хозяйства, в финансовом секторе, а также по расширению доступа к электронным услугам;

расширение культурно-гуманитарных связей, образовательного и молодежного обмена и сотрудничества в сфере туризма;

В период председательства Узбекистана будут реализованы комплексные и последовательные меры, направленные на решение вышеперечисленных задач.

В целях дальнейшего развития Содружества и углубления интеграции государств-участников СНГ будет активизирована работа по ускорению принятия Концепции дальнейшего развития Содружества в новой редакции, предусматривающей реализацию согласованных мер по повышению эффективности механизмов сотрудничества в рамках Содружества, а также адаптацию деятельности органов СНГ к современным реалиям.



Во внешнеполитической сфере сохранится практика политических контактов, в том числе между внешнеполитическими ведомствами, по актуальным вопросам международной повестки дня, проведение консультаций по вопросам реализации международных инициатив государств-участников СНГ.



В сфере межпарламентского взаимодействия будут приложены усилия по активизации «парламентской дипломатии» в целях укрепления роли парламентариев в реализации уставных задач Содружества, в том числе в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ.



В сфере экономического взаимодействия усилия будут направлены на подготовку Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации ее первого этапа, создание благоприятных условий во взаимной торговле, в том числе упрощение таможенных процедур, устранение имеющихся изъятий и ограничений в торговле, включая технические барьеры, а также развитие связей между регионами государств-участников, в том числе подготовку и принятие Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества СНГ до 2030 года.



В 2020 году в Узбекистане состоится Форум регионов СНГ с целью активизации межрегионального сотрудничества по различным направлениям.



В сфере транспорта будет уделено особое внимание вопросам подготовки Приоритетных направлений сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года, предусматривающих конкретные мероприятия по созданию новых транспортных маршрутов, широкому использованию транзитного потенциала стран СНГ.



В сфере взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком будет налажена целенаправленная работа по практической реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы, а также Стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ.



В сфере военного и военно-технического сотрудничества усилия будут направлены на сохранение и развитие достигнутого уровня взаимодействия, развитие новых перспективных направлений, в том числе путем подготовки Концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года.



В сфере научно-технического и инновационного сотрудничества будет организована работа по подготовке Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года. Реализация данной программы предусматривает эффективное использование научно-технологических разработок и изобретений, стимулирование научно-технической и инновационной активности, обеспечивающей концентрацию ресурсов для осуществления долгосрочных программ сотрудничества и реализации инновационных проектов. Будет организована работа по принятию Соглашения об информационном взаимодействии в области цифрового развития общества.



В культурно-гуманитарной сфере усилия будут сосредоточены на дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствования организационно - правовых основ молодежной политики, сферы культуры и спорта, науки и образования, здравоохранения, а также расширения туристических связей.



Будет организована работа по подготовке трех Стратегий на 2021-2030 годы – по развитию молодежного сотрудничества, туризма, а также физической культуры и спорта. Это предусматривает проведение ежегодных туристических ярмарок и Дней культуры стран СНГ поочередно в каждом государстве-участнике, организацию регулярных встреч творческой молодежи Содружества, посвящая каждое из мероприятий конкретной тематике, а также создание виртуального музея культурного наследия государств СНГ и др. Узбекская сторона примет активное участие в дальнейшей реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».



Выполнение Решения Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 года об объявлении 2020 года в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов позволит нацелить совместные усилия на укрепление атмосферы мира, взаимопонимания и дружбы, особенно среди молодежи СНГ.



Особое внимание будет уделено реализации Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе проведению научно-практических конференций, семинаров, международных конкурсов военно-научных работ, кинофестиваля художественных и документальных фильмов, а также музыкальных фестивалей военных оркестров и других совместных мероприятий.



Республика Узбекистан приложит усилия для активизации работы по всем направлениям многостороннего взаимодействия в целях дальнейшего повышения роли СНГ в создании благоприятных условий для улучшения уровня жизни народов государств Содружества и укрепления его авторитета.



Узбекская сторона намерена решать задачи председательства в СНГ в тесном взаимодействии с государствами-участниками, уставными и отраслевыми органами, а также Межпарламентской Ассамблеей СНГ и выражает надежду на поддержку государств-участников во время своего председательства, их активное участие в предлагаемых мероприятиях".

УЗИНФОРМ