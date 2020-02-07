Погода в Узбекистане на 8 февраля

Погода в Узбекистане на 8 февраля07.02.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
8-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. 8-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ