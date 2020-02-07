



Погода в Узбекистане на 8 февраля



ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 8-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. 8-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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