Глава МИД Узбекистана посетил Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил во главе представительной делегации город Баку (Азербайджан), где принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета.

Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов развития сотрудничества между странами-участницами Совета в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта, логистики, бизнеса, технологий, энергетики, туризма, культуры, науки и образования.

Также было принято решение об объявлении Хивы "Культурной столицей Тюркского мира" в текущем году.

Кроме того, программа визита главы МИД включала проведение ряда двусторонних встреч с главами делегаций, участвовавших в заседании СМИД (Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана).

УЗИНФОРМ