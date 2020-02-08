Во внешнеторговом ведомстве Узбекистана провели видеоконференцию с Турцией, Венгрией, Украиной, Оманом и Грузией

ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была проведена видеоконференция по вопросам развития сотрудничества с Турцией, Венгрией, Украиной, Оманом и Грузией.

В мероприятии приняли участие представители правительственных и деловых кругов шести стран, которые обсудили общие и практические аспекты углубления торгово-экономических связей, реализации совместных инвестиционных проектов, рассмотрели комплекс мер по устранению недостатков в работе, препятствующих ускорению темпов развития сотрудничества.

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