Делегация Узбекистана вернулась из ОАЭ

Делегация Узбекистана вернулась из ОАЭ09.02.2020 11:40
ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана было проведено межведомственное рабочее совещание, которое было организовано с целью рассмотрения результатов поездки делегации ведомства во главе с министром С.Умурзаковым в Объединенные Арабские Эмираты.
Заседание было посвящено практическим аспектам реализации достигнутых договоренностей и совместных проектов с ферах инвестиций, торговли, экономики и технологий.
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