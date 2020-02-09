Делегация Узбекистана вернулась из ОАЭ

ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана было проведено межведомственное рабочее совещание, которое было организовано с целью рассмотрения результатов поездки делегации ведомства во главе с министром С.Умурзаковым в Объединенные Арабские Эмираты.

Заседание было посвящено практическим аспектам реализации достигнутых договоренностей и совместных проектов с ферах инвестиций, торговли, экономики и технологий.

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