



Погода в Узбекистане на 11 февраля



ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 11-14 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3о тепла, днем 7-9о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза -3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки, местами возможны сильные. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. 11-14 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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