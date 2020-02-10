Делегация Узбекистана отправилась в Австрию

Делегация Узбекистана отправилась в Австрию10.02.2020 20:33
НОВОСТИ В МИРЕ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром энергетики Алишером Султановым отправилась с визитом в Австрию.
Целью поездки является участие предстоящей 10–14 февраля в Вене Международной конференции по физической ядерной безопасности, посвященной процессам ядерного разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.
В рамках визита будут обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и МАГАТЭ, а также создания отрасли атомной энергетики в стране.
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