



Делегация Узбекистана отправилась в Австрию



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром энергетики Алишером Султановым отправилась с визитом в Австрию. Целью поездки является участие предстоящей 10–14 февраля в Вене Международной конференции по физической ядерной безопасности, посвященной процессам ядерного разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. В рамках визита будут обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и МАГАТЭ, а также создания отрасли атомной энергетики в стране. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи